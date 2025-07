Várzea fará ações de prevenção contra hepatites, Aids e sífilis

A Prefeitura de Várzea Paulista participará da campanha Julho Amarelo, contra as hepatites virais, Aids e sífilis — ações de conscientização sobre a importância da prevenção e testagem — de 21 a 28 de julho, nas Unidades Básicas de Saúde, nos horários convencionais de atendimento. A população terá acesso a testes rápidos para hepatites B e C, Aids e sífilis, vacinação contra a hepatite B, e distribuição de preservativos e gel lubrificante. Todas essas doenças, apesar de muitas vezes serem silenciosas, podem levar a quadros sérios de saúde, como, por exemplo, o câncer de fígado, um dos agravamentos da hepatite.

Testagem

Independentemente da campanha, a Prefeitura disponibiliza testes rápidos para as hepatites B e C, infecções que geralmente se tornam crônicas, e as ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) Aids e sífilis, também sérias. Os testes são realizados nas UBSs e no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). As Unidades atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 15 horas, e as UBSs do Jardim Promeca e Vila Real estão abertas até as 18 horas. Já o CTA funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 às 15 horas.