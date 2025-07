Tratamento adequado e completo evita sequelas graves

Segundo alerta da Defesa Civil de Jundiaí, as temperaturas dos próximos dias devem despencar entre 3ºC e 4ºC abaixo dos índices históricos para o período. O alerta é grave principalmente para quem sofre com problemas alérgicos e convivem com sequelas que podem afetar o pulmão. Pacientes com problemas respiratórios como asma, bronquite, sinusite e rinite estão mais propensos a infecções respiratórias bacterianas e por isso devem redobrar a atenção durante o período de temperaturas mais baixas, em especial para evitar as sequelas.

O pneumologista do Hospital São Vicente, Eduardo Leme, explica que na maioria das vezes a síndrome gripal não deixa sequelas, mas por tratar-se de uma doença conhecida como autolimitada, ou seja, após um período de cinco a sete dias tende a melhorar, há pacientes mais sensíveis, em especial crianças de até dois anos e idosos.

“Algumas pessoas podem ficar com um quadro respiratório mais grave por conta da gripe. São casos raros, mas a gente tem visto um aumento em relação aos outros anos da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), decorrente principalmente do vírus da Influenza. A SRAG pode provocar grandes lesões no pulmão e, mesmo após a cura, podem ficar resquícios, como cicatrizes no pulmão.”