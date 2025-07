Banco do Povo impulsiona crescimento de empresas de mulheres

A história de muitos empreendedores começa com um sonho e o desejo de transformar talento em oportunidade. Foi exatamente assim com a empresária Daiane de Oliveira Augusto, proprietária de uma loja de semijoias, que recentemente conquistou um novo patamar em seu negócio graças ao apoio financeiro e técnico do Banco do Povo, que completa 25 anos na Unidade de Jundiaí, programa estadual de microcrédito com atendimento no Espaço Jundiaí Empreendedora, da Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Daiane conheceu o programa por indicação de uma amiga, também empreendedora, que havia utilizado o financiamento anos antes para montar os móveis da sua loja de roupas. Inspirada pelo exemplo e motivada após participar de um evento do setor em Limeira (SP), Daiane decidiu buscar conhecimento e estrutura para expandir sua própria marca.

“Em fevereiro deste ano, participei com meu marido de um evento de semijoias que transformou nossa visão sobre o negócio. Voltamos decididos a profissionalizar a empresa e fomos atrás de entender como o Banco do Povo funcionava. Fizemos o agendamento, fomos atendidos presencialmente pela Ana no Jundiaí Empreendedora, que nos orientou com muita clareza. Com os documentos em mãos, seguimos o processo e ficamos muito felizes com a aprovação do crédito”, contou.