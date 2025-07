Apesar do frio, Jundiaí não teve mortes por hipotermia neste ano

Em um curto intervalo de tempo, quatro pessoas em situação de rua foram encontradas mortas em Jundiaí. Segundo a prefeitura, porém, nenhuma delas foi vítima do frio, ou seja, morreu por hipotermia. A primeira das vítimas foi encontrada morta sem sinais de violência em um córrego no bairro Cidade Nova em junho; a segunda, foi achada também em junho, na rua Rangel Pestana; a terceira, foi encontrada carbonizada no início deste mês na Vila Nambi; já a quarta vítima, foi encontrada também no início deste mês, na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, mas pode ter morrido há uma semana da data de localização do corpo.

A Prefeitura de Jundiaí informa em nota que lamenta profundamente os óbitos registrados nos últimos dias e manifesta total solidariedade aos familiares das vítimas. A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) informa que nas declarações de óbito constantes no sistema da Vigilância Epidemiológica (VE) não há registro em 2025, até o momento, de óbito por hipotermia.

Em função da queda acentuada de temperatura neste ano, a Unidade de Desenvolvimento e Assistência Social já ampliou significativamente a estrutura de acolhimento e atendimento às pessoas em situação de rua. A Operação Noites Frias conta com reforço de mais 40 servidores voluntários e dobrou a capacidade de acolhimento, com 210 vagas atualmente disponíveis. De forma inédita, o Centro POP também foi adaptado para o pernoite, oferecendo mais 36 vagas emergenciais.