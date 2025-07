Preservação e turismo: Rio Jundiaí terá Parque Metropolitano

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, o Parque Metropolitano do Rio Jundiaí integra o projeto “Caminhos do Vale do Rio Jundiaí”, iniciativa desenvolvida de forma conjunta pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e pela RMJ, com participação ativa dos sete municípios que compõem a região.

Em maio, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH), anunciou investimentos para desenvolvimento de áreas com potencial turístico. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a área que deve receber investimento é o Parque Metropolitano do Rio Jundiaí, projeto que ainda está em fase de desenvolvimento.

O objetivo central é promover o desenvolvimento sustentável e o protagonismo da bacia do Rio Jundiaí por meio da integração de áreas verdes, valorização da paisagem, melhorias urbanísticas, renaturalização do rio e incentivo ao turismo regional. A proposta também contempla ações voltadas ao esporte, cultura e lazer, com atenção especial às comunidades vulneráveis.

Estruturação

A construção do projeto teve início em 2023, a partir de três eixos estratégicos definidos pelos prefeitos e técnicos da RMJ: valorização do Rio Jundiaí, regularização fundiária metropolitana e acordo de limites/dívidas entre municípios. Desde então, foram realizados diversos encontros técnicos e eventos participativos — entre eles, a primeira e segunda “Oficina de Desenvolvimento Urbano e Turismo do Projeto Caminhos do Vale do Rio Jundiaí”, em março e abril deste ano, que reuniu representantes do poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

Segundo a SDUH, o projeto adota uma abordagem multidisciplinar, com o envolvimento dos diferentes níveis de governo e da sociedade. A proposta é restaurar e preservar o Rio Jundiaí, mitigar os efeitos das mudanças climáticas e gerar oportunidades de desenvolvimento econômico com base na valorização ambiental e turística da região. A distribuição de responsabilidades e eventuais colaborações financeiras dos entes envolvidos será debatida nas próximas etapas, após a apresentação ao Conselho de Desenvolvimento da RMJ.