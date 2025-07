Mãos talentosas que garantem o ‘pão nosso de cada dia'

Não há quem resista ao aroma de um pão fresquinho saindo do forno. No setor atacadista, a padaria é um dos pontos mais visitados pelos clientes que não abrem mão das iguarias feitas com farinha de trigo, mas que ganham sabor pelas mãos habilidosas dos padeiros. O setor de panificação é, sem sombra de dúvidas, um dos que mais ajudam a economia e hoje, quando se comemora o Dia do Panificador ou Dia do Padeiro, nada melhor do que reforçar a importância do profissional.

Apesar de ser uma das profissões mais tradicionais do mundo, especialistas alertam para a falta de mão de obra especializadas, chegando a um déficit de pelo menos 10 mil profissionais. Em Jundiaí, segundo a Associação de Panificadores de Jundiaí e Região, são pelo menos 90 padarias instaladas, porém nem todas conseguem ter o profissional full time. Sorte de quem mantém o profissional capacitado.

O presidente da entidade, Adriano Santos Pereira, comenta que, pelo tamanho e porte de Jundiaí haveria espaço para mais pontos, porém é preciso que este profissional se qualifique. “Tem muitos pontos que precisam apelar pela compra do pão congelado para oferecer ao público. Aliás, temos muitas fábricas por aqui e isto ajuda a manter a padaria dentro de seu comércio.”