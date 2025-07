Defesa Civil alerta para julho com temperaturas abaixo da média

Além do frio intenso, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, o que exige atenção redobrada da população, especialmente de grupos mais vulneráveis.

De acordo com os modelos climáticos da Defesa Civil Estadual, o mês será marcado por tempo seco e com poucas chuvas. A combinação entre ausência de precipitações e a entrada de massas de ar frio deve resultar em um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos.

“É importante que todos estejam atentos aos efeitos das baixas temperaturas, principalmente idosos, crianças, pessoas com doenças respiratórias, em situação de rua e os pets, que são os mais vulneráveis”, alerta o coordenador da Defesa Civil de Jundiaí, Coronel João Osório Gimenez.

Cuidados com a saúde

Diante do cenário previsto, a Prefeitura de Jundiaí reforça orientações para proteção da saúde da população. É fundamental manter as vacinas em dia, especialmente contra a gripe (influenza) e covid-19 (incluindo reforços, se indicados), com prioridade para idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

A higiene continua sendo uma aliada importante: lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou usar álcool 70% quando não houver água disponível. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização prévia das mãos e ambientes fechados e com aglomeração, que favorecem a propagação de vírus respiratórios.