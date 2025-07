Operações 'Pancadão' diminuem em relação ao início do ano

No início do ano, a Guarda Municipal (GM) de Jundiaí intensificou a coação aos "pancadões" na cidade. No mês de abril, foram feitas 40 operações contra este tipo de aglomeração e, em paralelo e na mesma toada, foram 60 atendimentos a denúncias de perturbação do sossego. No mês de junho, porém, o número de operações caiu para 15, ao passo que foram feitos 33 atendimentos de perturbação. Ou seja, ao passo que as operações caíram a quase um terço, os casos de perturbação do sossego atendidos caíram apenas metade.

Ainda no mês de junho, a Guarda Municipal fez outros tipos de ações preventivas e operacionais com foco no reforço da segurança e no atendimento à população. Entre as principais ocorrências atendidas no período, destacam-se: