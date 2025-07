Procon Jundiaí exibe diferença de até 342% no preço dos genéricos

Levantamento realizado pelo Procon Jundiaí identificou uma variação de até 342,81% no preço do medicamento genérico Glibenclamida (5 mg, 30 comprimidos) entre drogarias da cidade.

A pesquisa, realizada recentemente, foi aplicada em seis estabelecimentos (físicos e online) e incluiu 61 medicamentos amplamente utilizados, entre eles antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos e antidepressivos.

De acordo com os dados, os medicamentos de referência apresentaram alta de preços acima da inflação neste ano. Ao todo, foram analisados 28 medicamentos de referência e 33 genéricos, com coleta dos preços à vista, considerando o maior desconto disponível ao consumidor comum. No caso das farmácias online, os valores não incluem o frete, e também não foram considerados descontos de programas como o Farmácia Popular.