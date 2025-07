Prefeitura encerra atendimento nas Unidades Sentinelas

Com a queda na procura, a Prefeitura de Jundiaí encerra, a partir de segunda-feira (7), o atendimento nas Unidades Sentinelas Morada das Vinhas e Ponte São João. O acolhimento aos pacientes com sintomas gripais leves continua sendo realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Clínicas da Família.

Na última semana, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) registrou, entre os dois serviços, queda de mais de 37% na procura. Em média, 25 pacientes foram atendidos por dia. Nas primeiras semanas, buscaram os serviços cerca de 40 pessoas por dia.

“Seguimos monitorando o cenário epidemiológico e assistencial para a tomada de medidas para garantir o atendimento à população. Havendo a necessidade, retornamos com as sentinelas. Neste momento, os pacientes com coriza, tosse, espirros, presença ou não de febre, dor de garganta devem procurar a equipe de saúde de suas UBSs e Clínicas da Família. Em todos os equipamentos da Atenção Básica já estávamos ofertando esse acolhimento”, afirma a diretora do Departamento de Atenção Básica à Saúde, médica Tatiane de Luca Barbosa.