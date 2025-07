Julina Run agita Jundiaí neste domingo em percurso inovador

Uma Experiência que Une Esporte e Cultura Mais do que uma simples competição, a Julina Run foi desenhada para ser uma experiência completa. "Queremos proporcionar uma experiência única, onde o participante possa praticar esporte e, ao mesmo tempo, vivenciar o clima acolhedor das festas juninas e julinas", destaca Wandy Nogueira, da organização. A estrutura do evento contará com suporte técnico completo, arena festiva e uma cerimônia de premiação às 9h para celebrar os vencedores.

A largada está marcada para as 7h30, mas a festa começa antes. A arena do evento abre às 6h30 para receber os atletas e suas famílias, com um aquecimento coletivo programado para as 7h10, garantindo que todos estejam prontos para os percursos de 6 km de corrida e 3 km de caminhada.

Neste domingo, 6 de julho, Jundiaí se prepara para um evento histórico: a Julina Run 2025. Com mais de 800 atletas inscritos, a primeira corrida de rua com temática julina da cidade promete transformar o Paço Municipal em um verdadeiro arraial esportivo. Os participantes vão correr e caminhar por um trajeto incrível, celebrando a cultura popular em um ambiente de festa e superação.

Serão premiados os cinco primeiros colocados na categoria geral (masculino e feminino) e os três melhores em diversas faixas etárias, de 16 a 60+ anos. Todos os inscritos que cruzarem a linha de chegada receberão uma medalha finisher para guardar de recordação.

O clima festivo das tradições caipiras estará presente em diversos elementos do evento, desde a decoração da arena até detalhes especiais no kit do participante, criando uma atmosfera única que diferencia esta corrida das demais provas do calendário esportivo da região.

A prova vai contar com a participação de várias empresas: A Jundiá vai fornecer açaí, a equipe da empresa RN vai fazer massagens nos atletas e as medalhas podem receber uma inscrição personalizada com a participação de empresa especializada no trabalho.