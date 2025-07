Jundiaí recebe neste domingo (6) as finais da Taça das Favelas

A realização do evento conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL), que garante a estrutura necessária para a competição, como transporte das equipes, vestiários equipados, áreas de aquecimento, exames médicos para os atletas, arquibancada, banheiros públicos e campos de apoio para treinamento.

Na disputa feminina, a final será entre Vila Ana e Ivoturucaia, às 12h. Já a final masculina, às 14h, colocará frente a frente as equipes Vila Ana e Tulipas Marlene.

A tarde de domingo (6) vai ser de descisão nas finais da Taça das Favelas 2025, considerada a maior competição de futebol entre seleções de comunidades do mundo. Os jogos decisivos, nas categorias masculina e feminina, serão realizados no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

A operação também conta com suporte da Guarda Municipal de Jundiaí e de uma ambulância com equipe de saúde de prontidão, assegurando a segurança e o bem-estar de atletas e público presente.

Finais da Taça das Favelas 2025 – CECE Francisco Dal Santo

12h00 – Feminino: Vila Ana x Ivoturucaia;

14h00 – Masculino: Vila Ana x Tulipas Marlene.

Premiações

Além dos troféus destinados às equipes campeãs, a UGEL entregará o prêmio à torcida mais organizada do torneio. As equipes mais disciplinadas também serão reconhecidas com troféus oferecidos pelo Panathlon Internacional – Distrito Brasil.