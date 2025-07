Centenário da Páscoa da Ven. Maria Teodora Voiron

No próximo dia 17 de julho, faremos memória da Páscoa definitiva da Venerável Maria Teodora Voiron. Sua trajetória de fé, dedicação e serviço deixou um legado duradouro na história da Igreja e da educação no Brasil, especialmente em Itu.

Luisa Josephina Voiron nasceu em Chambéry, na França, em 6 de abril de 1835. Ainda jovem, ingressou na Congregação das Irmãs de São José, adotando o nome religioso de Maria Teodora. A maior parte de sua vida missionária foi exercida no Brasil, onde viveu o resto de seus dias. Ela foi a primeira Provincial da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry no país, e deixou uma marca profunda na educação e na assistência social.

Ao chegar por essas paragens, em 1859, foi responsável pela fundação do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, pioneiro na educação feminina em São Paulo. Além disso, fundou outros seis colégios nas cidades paulistas de Jaú, Piracicaba, Santos, São Paulo, Taubaté e Franca. Sua atuação também se estendeu à área da saúde, dirigindo as Santas Casas de Itu e São Paulo, além de administrar diversos orfanatos e asilos pelo estado.

Morreu em Itu, aos noventa anos de idade, em 1925. Seu velório e enterro foram acompanhados por um número imenso de pessoas que testemunharam o amor e zelo dessa religiosa por todos: ricos ou pobres, pretos ou brancos, escravizados ou livres.

Por suas muitas ações e exemplo, ela se tornou uma das religiosas mais respeitadas e admiradas, deixando uma marca inesquecível.

Celebrar os cem anos de sua Páscoa é mais do que olhar para o passado com saudade: é acolher o convite a renovar, em nossas comunidades eclesiais, o compromisso com o Reino de Deus, à luz do exemplo que ela nos deixou. Em tempos de tanto individualismo e indiferença, Madre Teodora nos lembra que o verdadeiro caminho da Igreja é o serviço humilde, a proximidade com os pobres e o testemunho da esperança cristã.

Peço, pois, a todo o povo da Diocese de Jundiaí que, neste centenário, eleve orações em ação de graças por essa vida doada, e que nossas instituições, especialmente as ligadas à educação católica e à vida consagrada, encontrem nela inspiração para continuar semeando o bem com fidelidade e ousadia.

Somos agraciados em nossa diocese por termos a presença e o legado da Venerável Madre Maria Teodora Voiron conosco!

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é Bispo Diocesano