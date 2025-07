Em Jundiaí, Ipem-SP realizará verificação de taxímetros

A próxima verificação dos taxímetros em Jundiaí está programada para ocorrer no período de 7 a 18 de julho, exceto nos finais de semana e feriados, conforme horários disponíveis no sistema, sendo o ponto de partida à avenida Imigrantes, próximo à rua Pascoal Segre, bairro Ponte São João. Os taxistas já podem consultar no site do Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.br) as datas das verificações.



A ação é realizada pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo.



Todos os serviços referentes a taxímetro devem ser agendados no site do Ipem-SP, ?tanto para "Verificação" como para "Outros Serviços". Por exemplo, troca de titularidade, furto, roubo, baixa de taxímetro e atraso de verificação.

O taxista está sujeito à penalidade em caso de atraso ou não comparecimento à verificação anual de taxímetro.

Para realizar a verificação os taxistas devem agendar o horário de atendimento pelo site do Ipem-SP (www.ipem.sp.gov.br) e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem a quitação da taxa e o agendamento online, a verificação não será realizada.