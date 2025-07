Baixas temperaturas favorecem lavouras, em especial o morango

Episódios de geadas leves atuam inclusive no combate a fungos, bactérias e insetos sensíveis às baixas temperaturas. “É importante redobrar a atenção quando há eventos extremos, no caso do inverno, como temperaturas exageradamente baixas, por longo período, geadas intensas, seca e outros episódios.”

Um destes produtos é o morango que, segundo previsão da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), deve ter safra de 30 toneladas. “Todas as estações e suas características trazem benefícios para as culturas. Cultivos como de uva, caqui, tangerina ‘ponkan’, por exemplo, muito fortes da região, beneficiam-se de temperaturas mais baixas e hortaliças como alface, chicória e couve até aumentam sua produção nesta época. Outro benefício importante durante as baixas temperaturas é o controle de pragas”, explica o engenheiro agrônomo e diretor da UGAAT, Sérgio Pompermayer.

Nos meses de julho e agosto, considerados o ápice da produção de algumas frutas e legumes, as safras deverão transcorrer positivamente mesmo com as baixas temperaturas dos próximos dias. Segundo os agricultores, muitos produtos são beneficiados com o frio, seja para o controle de pragas quanto para o crescimento sadio e, consequentemente, para frutos mais saborosos.

Prova de que é possível oferecer frutos saborosos é que os agricultores das vizinhas Jarinu e Atibaia estão animados com a 41ª Festa do Morango que prossegue até dia 20 de julho, sempre aos finais de semana. Segundo o produtor de morango, Luiz Donizette Maziero, a época será de boa safra com frutos mais doces. "O frio só vai atrasar um pouco a colheita, mas quando esquentar o fruto sai, sem pressa e com muito sabor. Já na primeiras horas do dia, quando há geada, procuramos molhar todos os pés para que as folhas não queimem."

Apesar disso, ele mantém otimismo com a movimentação da no evento. “Tudo gira em torno da fruta e com certeza nossa festa será um sucesso. Estamos tratando nossas plantações com muito carinho."