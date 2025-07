Prefeitura abre inscrições para o programa Várzea Inclui

– Estar desempregado há mais de seis meses, sem estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro benefício pago pelo RGPS (Regime da Previdência Social), com exceção do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

– Residir em Várzea Paulista há ao menos um ano;

– Pertencer a uma família com renda per capita (por pessoa) de até um quarto de salário mínimo necessário para a manutenção de uma família — valor estipulado pelo DIEESE [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, somando-se os rendimentos brutos dos membros da família, advindos do trabalho ou fontes de renda de qualquer outra natureza;