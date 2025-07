Chuvas tranquilizam, mas estiagem vai chegar em Jundiaí

O inverno deste ano, ao contrário do que vinha acontecendo em anos anteriores, não começou já com estiagem. Em junho, a cidade vivenciou ar mais úmido com chuva. No entanto, é tradicional do inverno que haja estiagem e neste ano não será diferente. A estação, que vai até setembro, já vem apresentando precipitações mais espaçadas, o que exige atenção em relação à segurança hídrica. Apesar da secura maior no período, neste ano, Jundiaí não deve ter problemas com abastecimento de água.

Segundo a DAE Jundiaí, atualmente, a represa está com 81% da capacidade total, o que representa mais de 7 bilhões de litros de água armazenada. A autarquia informa, no entanto, que segue monitorando constantemente a represa e mantém ativa a reversão do Rio Atibaia, além de intensificar campanhas de uso consciente da água. Essas ações preventivas visam garantir o abastecimento da cidade durante o período de estiagem.

A Defesa Civil de Jundiaí informa que o inverno no Sudeste, tradicionalmente, é caracterizado por períodos mais secos devido à redução na formação de chuvas. A previsão para 2025 indica que a estação será mais seca e fria que a do ano passado em grande parte do Sudeste e Centro-Oeste, com possibilidade de ocorrência de chuvas atípicas e eventos extremos, como granizo, em razão das mudanças climáticas.