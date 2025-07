Seminário Teológico Carisma Jundiaí terá aula gratuita este mês

O Seminário Teológico Carisma Jundiaí abrirá suas portas para interessados em estudo bíblico. As aulas gratuitas acontecerão nos dias 12 e 19 de julho (sábados), às 9h, e terão como tema “Realidades da Nova Criação”. Essa é uma das 19 disciplinas do Primeiro Ano do Carisma e será ministrada pela professora Michele Simões, uma mestre que largou tudo no interior de São Paulo e se mudou com a família para Belo Horizonte para estudar, por dois anos, o Carisma Ministerial. “Para mim, é uma alegria ensinar a palavra de Deus, é bom ver os olhos dos alunos brilharem, o coração queimando por mais de Deus.”

Essa aula abordará o que o homem pode acessar a partir da revelação de quem é em Cristo. A ementa do módulo trata de um plano perfeito de Deus para resgatar o ser humano da essência pecaminosa, por meio da redenção individual à Cristo.

Segundo o diretor do Carisma Jundiaí, Ramiro Chagas, o Carisma é recomendado para todos, não é para quem é ou acredita ter o chamado de pastor. “Todo estudo é conduzido pela lente da Bíblia e começa com a Escola de Oração (EDO), para que as pessoas não recebam apenas conhecimento, mas também experiências com Deus e sejam ministradas no espírito” - explica Ramiro.