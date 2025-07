3º Encontro do Clube de Mães Atípicas acontece neste sábado

O próximo sábado (5) será mais um dia especial de acolhimento, conexão e afeto em Jundiaí. O Fundo Social de Solidariedade promove o 3º Encontro do Clube de Mães Atípicas, em parceria com o Velas do Japi e a DAE Jundiaí. O evento será realizado no Centro Náutico do Parque da Cidade, das 8h30 às 12h, com uma programação pensada para integrar toda a família.

Diferente das edições anteriores, o encontro deste sábado traz uma proposta mais ampla, envolvendo pais, filhos, avós e cuidadores em atividades voltadas para o bem-estar e fortalecimento de vínculos. “Será um momento para criar memórias afetivas entre as famílias, num espaço acolhedor e cheio de significado”, explica Ellen Camila Martinelli, presidente do Fundo Social.

A manhã contará com diversas oficinas e experiências, como ioga, dança circular, capoeira inclusiva, musicoterapia, pintura livre, aula de funcional, além de orientações parentais e jurídicas. Para participar, basta fazer a inscrição na oficina desejada no dia do evento.