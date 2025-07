Mesmo com aumento da vacinação, Jundiaí tem 12 mortes por gripe

Neste ano, a vacinação contra a gripe avança acelerada em Jundiaí e já abrange mais munícipes do que no mesmo período de 2024. Ainda assim, a onda de frio, que compromete a imunidade, tem elevado números relacionados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), inclusive a Influenza. O município acumula, neste ano, 411 internações de residentes por SRAG. Deste total, 80 foram causadas pela Influenza, com 12 óbitos relacionados à doença.

Com ações em terminais de ônibus, parques, escolas e no Espaço Jundiaí Empreendedora, a cobertura vacinal contra a Influenza (gripe) avança, e Jundiaí alcança 48,53% da população-alvo. Desde o início da vacinação, em 7 de abril, foram 117.513 doses aplicadas na cidade. Apesar da melhoria em relação a 2024, quando a vacinação foi iniciada no dia 6 de março e neste período contabilizava 95.774 doses aplicadas, as aplicações continuarão com o objetivo de alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 90% da população imunizada.

Em idosos, crianças e gestantes, que integram o grupo prioritário para receber a imunização, o município aplicou 56.152 doses. Em 2024, foram 49.496. Além das ações externas, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) oferece a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento das salas de vacinação.