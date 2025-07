CSJ é destaque em congresso e recebe prêmio por trabalho técnico

Pelo terceiro ano consecutivo, a Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ) e a DAE Jundiaí marcaram presença no Congresso da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, realizado em Caldas Novas (GO). O evento reuniu os principais nomes do setor para debater os desafios, soluções e avanços do saneamento básico no Brasil. Durante as apresentações, Jundiaí se destacou com 16 trabalhos técnicos que abordaram áreas como operação, laboratório, manutenção e monitoramento industrial, com destaque para iniciativas que alinham tecnologia e gestão sustentável de recursos.

Entre os trabalhos apresentados pela Companhia de Saneamento de Jundiaí, estiveram pesquisas sobre os benefícios do uso do Centro de Controle Operacional, a redução do consumo de polímero, além das ferramentas de qualidade para avaliar resultados em laboratório acreditado ISO/IEC 17025, e o desenvolvimento de software para monitoramento de efluentes industriais, bem como o monitoramento online de ativos e sua eficiência na manutenção.

Premiado durante o congresso, o trabalho do coordenador de manutenção da CSJ, Marcelo Busti Moura Reis, foi destaque ao apresentar uma solução baseada em Internet das Coisas e Inteligência Artificial para o controle de equipamentos da Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí, construída e operada pela própria Companhia. Outro tema que atraiu as atenções foi a prática sustentável alinhada à Economia Circular adotada pela CSJ na destinação do lodo de esgoto gerado na cidade: mensalmente, cerca de 3.000 toneladas de resíduos deixam de ser destinadas a aterros sanitários e são transformadas em fertilizante orgânico composto, com aplicação segura e irrestrita na agricultura.