O calor do inverno

Uma cidade de muitos passeios e sabores. Da história da imigração italiana, às tradições trazidas não só pelos italianos, mas pelos tantos imigrantes que aqui chegaram, tudo isso temperado com muito das tradições caipiras do nosso interior, descobre-se uma terra cheia de encantos da vida. Há espaço e lugar para qualquer boa visitação pública.

Para quem aprecia a preservação da memória cultural da cidade encontra nos museus Histórico Cultural conhecido como “Casarão”, Companhia Paulista e Atelier de Artes Alice Vilhena grande parte da sua história. Para quem gosta de passeios, ar livre, banho de sol, natureza seduzem-se com os parques o Botânico do Eloy Chaves, o do Jardim do Lago, o belo Engordadouro, o Tulipas, o exuberante e cativante Jardim Botânico, o mágico Mundo das Crianças e o extremo prazer do Parque da Cidade. Quem procura gastronomia, bairros bucólicos oferecem espaços com cardápio recheado de iguarias, estabelecimentos especializados em suínos e outros com comida típica caipira e italiana.

As paisagens naturais dos restaurantes, pesqueiros e do próprio trajeto são sempre um atrativo a mais. São diversas possibilidades para que os visitantes possam tirar o sapato e sentir os pés no chão de terra. Outra atração é a compra de frutas, legumes e verduras frescas de cultivo familiar...Seus morangos e uvas Niagara são de plantio próprio, vindo de uma cultura familiar, de pai para filho. Além disso, eles oferecem água mineral, água de coco, carvão, bebidas quentes, chocolates quentes e cremosos.

Toda a simplicidade do campo e seus sabores especiais, você se surpreende com lugares cheios de sabor, que trazem muito da cultura e da gastronomia italiana para a nossa.

Uma terra de muitos sabores. Da história da imigração italiana, às tradições trazidas não só pelos italianos, mas pelos tantos imigrantes que aqui chegaram, tudo isso temperado com muito das tradições caipiras do nosso interior. É da soma destes ingredientes que nasce a diversificada e saborosa gastronomia jundiaiense.

Não é preciso muito para descobrir os benefícios ao fazer uma trilha. A atividade além de se caracterizar como um encontro com a natureza, também tem a facilidade de ser feita de acordo com o seu ritmo.

A modalidade ainda oferece demais vantagens como: não exige equipamento como é o caso da escalada e caiaque, e você só precisa de um calçado apropriado e uma mochila com seus itens essenciais, como água e alimentos.

Visite os bairros do Caxambu, Colônia, Toca, Roseira, Terra Nova, Varginha, Traviú e seus contornos. Estes recantos concentram grande parte da produção de uvas e vinhos com as delícias tradicionais produzidas pelos descendentes italianos.

Esquente este inverno de cores, paisagens e sabores indescritíveis. Uva, vinhos, doces, geleias, pães caseiros, bolos, massas, bebidas quentes, chocolates quentes, fondue especiais, veja a alvorada nascer e ao cair da tarde deslumbrantes. Bendita seja a Vida.

Guaraci Alvarenga é advogado (guaraci.alvarenga@yahoo.com.br)