Queda de temperatura dita a moda nas vitrines

Com as temperaturas em Jundiaí oscilando entre 8ºC e 18ºC, segundo dados do Climatempo, site especializado em previsão do tempo, as lojas focadas em vestuários e roupas de cama têm mudado frequentemente as vitrines para atrair a atenção do consumidor. Mantas, agasalhos, meias, gorros e jaquetas fazem parte das vitrines do comércio do Centro como forma de atrair o cliente para outros itens internos.

Ainda sem promoções, mas querendo desovar o estoque de roupas de frio que ficaram parados no ano passado, lojistas já visualizam boas vendas. A gerente de uma loja de roupas masculinas e femininas, Emilly de Carvalho Campos, diz que é possível montar uma vitrine atraente mesmo com roupas de inverno. Usar e abusar das novidades nas coleções atrai o consumidor para outros itens da loja.

"Mesmo que a pessoa passe na frente da loja e veja algo interessante na entrada, quando ela quer comprar, ela entra e aí percebe que tem vários outros itens que podem compor aquele look. Mesmo no frio, é possível fazer uma vitrine atraente e o friozinho tem ajudado muito porque as vendas estão boas."