Participação da população cresce 59,4% em relação à 2021

A consulta pública é uma ferramenta de participação cidadã que permite à população opinar sobre onde e como os recursos públicos devem ser aplicados nos próximos anos. As contribuições ajudam a orientar as prioridades da gestão municipal e fortalecem a construção coletiva de políticas públicas, promovendo mais transparência e alinhamento com as reais necessidades da cidade.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, o engajamento da população confirma o compromisso da gestão com o diálogo e a escuta ativa. “Um dos pilares do nosso governo é a escuta. Valorizamos um governo humanizado, que acolhe as pessoas e suas reais necessidades. A participação direta da população é essencial para construirmos políticas públicas mais eficientes e conectadas com a realidade de cada bairro.”

O vice-prefeito e gestor da UGGF, Ricardo Benassi, também destacou a importância da participação social. “Quando a população participa, ela compreende melhor os desafios do município e contribui com sugestões que refletem as reais necessidades da cidade. Nosso papel é abrir esses canais de diálogo e garantir que cada voz seja considerada.”

A consulta pública do PPA e da LOA 2026 segue aberta até o dia 31 de julho e pode ser acessada clicando aqui.