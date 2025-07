Produtores rurais de Jundiaí participam da Hortitec, em Holambra

Um grupo de agricultores de Jundiaí participou da Hortitec – Exposição técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, realizada em Holambra e em sua 30ª edição.

“Esta foi mais uma missão técnica da qual a Prefeitura toma parte para que os agricultores do Município tenham acesso às novidades do mercado com foco nos produtores de médio e pequeno portes. Durante a visita, eles puderam conhecer os lançamentos de máquinas utilizadas desde o preparo do solo, irrigação e plantio das sementes, até os itens envolvidos no cultivo protegido, como plásticos e telas, e o maquinário usado no pós-colheita para processamento, rotulagem e aplicativos envolvidos”, comentou o diretor do Departamento de Agronegócio da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Sérgio Pompermaier.

Entre os participantes da visita técnica, o município foi representado por produtores de segmentos diversos, como frutas e hortaliças. A divulgação para os interessados foi feita pela UGAAT em grupos do WhatsApp, nas reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e nas mídias e entrevistas para as rádios locais.