1º motivo de multas do Detran, licenciamento é negligenciado

Em Jundiaí, cerca de um terço dos proprietários de veículos já pagaram o licenciamento anual de 2025. Dos outros dois terços, porém, é esperado que parte dos condutores não pague o valor. Esse é, inclusive, o principal motivo de multa no município no primeiro semestre do ano.

Entre janeiro e junho, foram lavradas 1.793 multas por “Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”, sendo a multa mais aplicada pelo Detran-SP no município neste período. Em 2024, também de janeiro a junho, foram 753 multas do mesmo enquadramento, o segundo tipo de infração mais aplicada pelo Detran-SP na cidade no recorte.

Neste mês de julho, os proprietários de veículos com placas de final 1 e 2 têm de fazer o pagamento do licenciamento anual. O calendário, vai até dezembro, de forma escalonada, de acordo com o número final da placa, mas há quem prefira não pagar. Em dezembro de 2024, eram 91.896 inadimplentes no município. Ou seja, passaram pelo período de pagamento sem quitar o documento.