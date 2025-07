Só este ano mais de 30 atropelamentos registrados em Jundiaí

Dados do Insofiga/Detran, ferramenta do Governo do Estado que mostra as estatísticas sobre o trânsito, apontam que de janeiro de 2024 a junho de 2025 foram registrados em Jundiaí 117 atropelamentos não fatais, ou seja, sem mortes, sendo 32 só este ano envolvendo pedestres.

Um dos casos que tem chamado a atenção é da aposentada Joselina da Silva, de 72 anos, que no dia 24 de junho foi atropelada por um ônibus. Ela foi prensada na porta no momento em que ia descer do coletivo. No susto, quando a motorista abriu a porta novamente, ela se desequilibrou e caiu foi na rua. A motorista saiu com o ônibus passando por cima dos pés da idosa.

"Minha mãe precisou fazer enxerto em um dos pés porque o acidente foi gravíssimo. Ela está com os dois fêmures quebrados e terá que passar por cirurgia. Ela continua internada e não estamos recebendo nenhum tipo de assistência por parte do poder público", lamenta a filha Simone Cesário.