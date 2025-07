Inscrições para novo mutirão de castração vão até dia 10 de julho

A Coordenadoria do Bem-Estar Animal (Cobema) da Prefeitura de Itatiba promoverá o 4º mutirão de castração de cães e gatos deste 2025 e está recebendo novas inscrições de interessados até o próximo dia 10 de julho. O órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura agendou para dia 26, último sábado de julho, este mutirão, que será realizado novamente no Parque Luís Latorre, entre 8h e 17h, no Castramóvel.

Novamente serão castrados animais vira-latas, além de gatos e cães de raça - exceto braquicefálicos, que são os de cabeça curta e focinho achatado, como shih tzu, lhasa apso, pugs, spitz, bulldog e yorkshire. Essas raças não são contempladas na ação municipal porque precisam de um tipo de suporte anestésico que o mutirão não tem.

A Cobema está preparada para fazer 200 castrações, que atenderão tanto quem já está na lista (estes serão chamados automaticamente) quanto novas inscrições. A ação é fruto de parceria do município - por meio da Cobema - com o Abrigo Pitukinha Instituto de Ajuda aos Animais, via recursos conseguidos através de emenda do deputado federal Bruno Ganem.