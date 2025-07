Itatiba entrega mais 63 títulos de propriedade do Costa Verde

Na tarde de terça-feira (1º), a Prefeitura de Itatiba promoveu a entrega de mais 63 títulos de propriedade para moradores do Loteamento Recreio Costa Verde, localizado próximo à saída da rodovia Luciano Consoline com a Rodovia D. Pedro I.

Com a presença do prefeito Thomás Capeletto de Oliveira, do secretário de Negócios Jurídicos, Antonio de Carvalho — pasta a qual a ação está vinculada —, outros secretários e demais autoridades municipais, dezenas de moradores compareceram à sede da prefeitura para receber as matrículas de título de propriedade, oficializadas no Cartório de Registro de Imóveis e custeadas por recursos municipais.

Avançando na regularização fundiária do município, esta foi a segunda remessa de documentos para o Recreio Costa Verde; a primeira foi em 13 de fevereiro deste ano, com a entrega dos primeiros 120 títulos; ao todo, são cerca de 320 lotes — sendo que uma terceira etapa está prevista para acontecer. O processo teve início em 2021. A ação, aguardada há cerca de 40 anos, é a última etapa deste processo de regularização fundiária do loteamento, hoje, bairro.