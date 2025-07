Com ocupação de 210%, HSV anuncia 14 novos leitos no PA adulto

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância destas revitalizações, que vêm ao encontro das iniciativas da Prefeitura focadas para a melhoria da saúde da cidade, uma das prioridades da gestão. “O São Vicente está ainda melhor. Entregamos 14 leitos e uma nova recepção totalmente revitalizados, com mobília nova, garantindo mais conforto, dignidade e acolhimento aos pacientes e seus familiares. Ambientes adequados, acolhedores e bem planejados também contribuem para a recuperação. Essa estrutura valoriza, ainda, os profissionais de saúde, que são parte essencial nesse cuidado diário. Nossa gestão trabalha com respeito, transparência e compromisso com as pessoas, e é assim que queremos seguir. É uma alegria e uma satisfação fazer essa entrega para a população”, afirmou.

A obra recebeu um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, viabilizado por meio de contrapartida de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da empresa Pollo Engenharia. Do total, oito leitos já estavam em funcionamento desde abril. Além da ampliação da área assistencial, a revitalização contemplou também a modernização da recepção, com novo layout, adequações de acessibilidade e melhorias na sinalização, tornando o ambiente mais acolhedor e funcional para pacientes, acompanhantes e colaboradores. As intervenções incluíram ainda reestruturação dos ambientes internos, nova iluminação, climatização e redistribuição dos espaços, garantindo mais conforto e organização.

Operando acima da capacidade, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) registrou, na terça-feira (1), 307 pacientes, atendimento maior do que o suportado pela capacidade instalada, pois há 242 leitos na unidade. A situação é mais crítica na Sala de Emergência, que vem operando com 210% da capacidade. Nesta quinta-feira (3), o prefeito Gustavo Martinelli, acompanhado pela gestora de Promoção da Saúde, Márcia Facci, entregou 14 novos leitos no pronto-socorro adulto, reforçando a capacidade de acolhimento da emergência e contribuindo para um atendimento mais ágil, seguro e humanizado.

Referência regional nos atendimentos de média e alta complexidade, o HSV atua constantemente com número de pacientes superior à sua capacidade instalada, o que torna ações como essa, essenciais para dar mais suporte às equipes e ampliar a qualidade da assistência prestada. Para o superintendente do HSV, Amauri Liba, as melhorias refletem o compromisso contínuo da Instituição com a excelência no cuidado. “Essas entregas são fundamentais diante da crescente demanda que enfrentamos diariamente. Ampliar a estrutura e modernizar os espaços significa oferecer mais dignidade ao paciente e melhores condições de trabalho às nossas equipes, sempre com foco na humanização e na segurança assistencial”, destaca.

A gestora de Promoção da Saúde ressaltou que a nova estrutura vem agregar em um momento importante. “O Hospital São Vicente é referência e mesmo tendo desafios diários, atuando acima da capacidade, garante a assistência aos pacientes, com qualidade. Os novos leitos, além de melhorar o conforto e qualificar ainda mais o atendimento, agregam em um momento em que o hospital está pressionado pelo aumento dos casos de síndromes gripais”, frisou.

A entrega das instalações revitalizadas também contou com a presença do Presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, demais vereadores e colaboradores do HSV.