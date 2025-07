Pintura e convívio marcam rotina no Condomínio dos Idosos

Um projeto que resgata a dignidade

O Condomínio dos Idosos — Vila Residencial dos Idosos I é uma iniciativa pioneira em Jundiaí, voltada a pessoas com 60 anos ou mais, com renda de até dois salários mínimos, sem imóvel próprio e com bom estado de saúde física e mental. Localizado na rua Daniel da Silva, nº 158, no Fazenda Grande, o condomínio oferece moradia digna em regime de permissão de uso — até que o idoso possa viver de forma independente — e busca resgatar a autoestima de quem, muitas vezes, vive com recursos comprometidos.

Com 22 casas (duas delas adaptadas), área de lazer, estacionamento e área comum, o espaço é administrado pela Fumas. O projeto teve origem em um pedido apresentado no IV Congresso de Aposentados e Pensionistas da Região de Jundiaí, em 1999, e se concretizou com a entrega das chaves em fevereiro de 2008.