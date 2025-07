Governo de São Paulo nomeia novo comandante do Corpo de Bombeiros

O coronel Alexandre Merlin, de 54 anos, entrou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992 e foi declarado aspirante a oficial em dezembro de 1994. Em 6 de maio de 2022, foi promovido ao posto de coronel. É doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Governo de São Paulo nomeou o coronel Alexandre Merlin como novo comandante do Corpo de Bombeiros do Estado. A troca foi oficializada na terça-feira (2) em publicação no Diário Oficial (DOE). O coronel Merlin assumirá o lugar do coronel Nilton Zacarias, que deixa o posto para ingressar na reserva da PM.

O novo comandante tem uma longa trajetória na instituição, com passagens pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, 1º Grupamento de Busca e Salvamento, Comando de Bombeiros Metropolitano, Corregedoria da Polícia Militar, Comando de Policiamento Metropolitano, 4ª Seção do Estado-Maior, Comando do Corpo de Bombeiros, Comando de Bombeiros do Interior (Ribeirão Preto) e na Escola Superior de Bombeiros.

A nomeação reforça o compromisso do Governo do Estado com o fortalecimento das instituições de segurança e com a valorização da experiência e dedicação dos profissionais que integram o Corpo de Bombeiros Paulista.

O coronel Nilton Zacarias, que estava no posto desde fevereiro de 2024, afirmou que “foi uma honra e um privilégio liderar o Corpo de Bombeiros Paulista durante esse período. Agradeço o inestimável apoio e a costumeira cortesia da Secretaria da Segurança Pública. Estou certo de que o trabalho seguirá alinhado e em constante evolução”.