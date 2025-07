Atacante do Liverpool, Diogo Jota morre em acidente na Espanha

O jogador de futebol português Diogo Jota, de 28 anos, que atuava pelo Liverpool, morreu em um acidente de carro na Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). Na ocasião, ele estava acompanhado do irmão mais novo, André, de 26 anos, que também era jogador de futebol e também foi vítima do acidente. Além de atuar no clube inglês, Diogo jogava pela seleção portuguesa.

De acordo com informações preliminares, os dois estavam a caminho da Inglaterra, onde Jota começaria a preparação para a temporada do Liverpool. Durante a viagem, a Lamborghini do jogador teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. Depois disso, o veículo pegou fogo. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois sem vida.

Jota tinha se casado há apenas 11 dias com sua noiva e deixa três filhos, de 4 anos, 2 anos e sete meses. Tanto a Federação Portuguesa de Futebol quanto o Liverpool lamentaram a morte do atleta e pediram privacidade à família de Jota, que vive uma tragédia com a perda de dois membros.