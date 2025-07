Grendacc realiza saldão Móveis do Bem

De hoje até sexta-feira (04), o Grendacc realiza o saldão “Móveis do Bem”, no seu Espaço Bazar de Marcas. Estão à venda peças de escritório seminovas com excelentes preços.

O saldão acontece das 9h às 16h30, e oferece ótimas opções para você renovar o seu escritório ou montar o seu cantinho de trabalho em casa. São mesas de vários formatos e tamanhos, mesinhas de apoio, mesas para impressora e café, aparadores e cadeiras.

O Espaço Bazar de Marcas fica na rua Olívio Boa, esquina com a av. Dr. Manoel Ildefonso Archer de Castilho - Parque da Represa.