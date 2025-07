Ombros que salvam 

Nos anos da vida, mudam-se as fases. E os ombros são essenciais em todas elas. Desde o colo, com as mãozinhas seguras na mãe ou no pai até a sustentação, quando o caminhar se torna arriscado.

Ter um Sacerdote como Diretor Espiritual, com ombros que protegem, salva-me desde os meus 16 anos. Creio convicta que somos espírito, emoções e físico. Embora com inúmeras misérias, é minha alma que sempre me sustentou nos sonhos, decisões, escolhas sentimentos... Primeiro, fruto de minha criação. Deus jamais foi ausência.

Na atualidade, há alguns anos, meu Diretor Espiritual, que cuida com muita paciência e compreensão de minha alma, é o Padre Márcio Felipe de Souza Alves, Reitor do Santuário Santa Rita de Cassia e Assessor Espiritual da Pastoral da Mulher/ Magdala.

Semana passada, Deus me cumulou de bênçãos na confissão e orientação espiritual com ele.

Dentre os assuntos, quis eu conversar sobre os espinhos que levamos em cada época da vida, como na longevidade, quando nos faltam chances para algumas coisas que não aconteceram por motivos diversos e são de esperança encerrada.

Embora já admirasse Santa Rita de Cássia, a partir da participação em seu Santuário, tornei-me devota dela e me impressiona demais o espinho da coroa de Cristo em sua testa. Minhas dores, sem dúvida, não têm comparação alguma com a dela, porém há espinhos que doem. Quem não os possui?

Na orientação espiritual, nem havia entrado no assunto, quando o Padre Márcio Felipe me ofereceu uma imagem do Bom Pastor, com a ovelha no ombro. Dos espinhos que permanecem e permanecerão, cujos sonhos não podem impedir, a dor se aquieta nos ombros do Bom Pastor. Junto me ofertou a oração de Charles de Foucauld: “Eu me abandono a ti,/ Faz de mim o que quiseres./ O que fizeres de mim,/ Eu te agradeço./ Estou pronto para tudo, aceito tudo./ Desde que a Tua vontade se faça em mim/ E em todas as criaturas./ Nada mais eu desejo, meu Deus./ Nas tuas mãos entrego a minha alma./ Eu te a dou, meu Deus,/ Com todo o amor do meu coração,/ Porque te amo./ É para mim uma necessidade de amor dar-me,/ Entregar-me nas tuas mãos sem medida/ Com uma confiança infinita. /Por que Tu és.../Meu Pai!”

Como, Senhor, sem que lhe houvesse falado algo a respeito, respondeu ao meu questionamento? Rasgaram-se temores dentro de mim.

É a primeira vez que tenho um Diretor Espiritual tão jovem, aliás tenho maternagem por ele. Constato que o Espírito Santo atua nele para compreender todas as fases do ser humano.

Semana do Coração de Jesus. Padre Márcio Felipe além de tudo me falou: “Quem contempla a imagem do Sagrado Coração de Jesus, compreende que se o Coração dEle está para fora é porque o Coração não é dEle, Ele nos quis dar. Naquele Coração você pode mergulhar e daquele Coração você nunca mais irá sair, porque, uma vez que entramos nEle, não é possível sair”

Foi além do que eu posso compreender como ser humano, mas como disse em uma de suas homilias, não devemos nos preocupar em desvendar os mistérios de Deus, mas sim contemplar o amor de Jesus na Cruz. Ou seja, nos espinhos que mais doem, colocar o bálsamo das preces, aconchegada nos ombros do Bom Pastor, nos quais, muitas vezes o próprio Padre Márcio Felipe me coloca.

Maria Cristina Castilho de Andrade é professora e cronista (criscast@terra.com.br)