Semana Cultural movimenta unidades do NAA da APAE de Jundiaí

No NAA do Vetor Oeste, foram desenvolvidas atividades com temáticas juninas. Cada sala de atendimento foi transformada em uma barraca interativa, recriando o ambiente de uma tradicional festa junina. As crianças tiveram a possibilidade de vivenciar brincadeiras típicas e, além da diversão, reforçar o aprendizado com oficinas de leitura e escrita.

A APAE de Jundiaí promoveu, nas duas unidades do Núcleo de Apoio à Aprendizagem (NAA) – no Complexo Argos e no Jardim Novo Horizonte, a semana cultural, um evento repleto de integração e atividades extracurriculares. A programação ocorreu entre os dias 23 e 27 de junho.

No NAA do Complexo Argos o tema central foi “Explorando as Regiões do Brasil”. As atividades abordaram aspectos culturais, históricos e artísticos das cinco regiões brasileiras, sempre com propostas lúdicas e interativas. O ponto alto da semana foi a oficina de capoeira, ministrada pela professora Janaina Aveiro, a formanda Capote, que apresentou aos estudantes os fundamentos dessa expressão cultural brasileira. “A capoeira é parte da nossa cultura, representa a nossa ancestralidade e nossas origens”, destacou a educadora.

A coordenadora do NAA, Liliane Capelli, ressaltou que a semana cultural foi planejada com foco na valorização do protagonismo estudantil e no desenvolvimento de múltiplas habilidades. “Tudo foi pensado para promover a integração, o desemparedamento e o fortalecimento dos vínculos entre os estudantes”, explicou.