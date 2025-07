Inscrições abertas para 6ª Conferência de Políticas para Mulheres

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência é aberta a toda a população residente em Jundiaí e interessada em contribuir para a construção de políticas públicas voltadas às mulheres. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de julho, às 18h, pela formulário online . Os participantes receberão certificado virtual de participação.

Estão abertas as inscrições para a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, que será realizada no dia 19 de julho, das 9h às 16h, no Auditório do Departamento de Água e Esgoto (DAE), localizado na Avenida Alexandre Ludke, nº 1500 – Vila Bandeirantes.

A assessora da Casa Civil, Kelsilene França, reforça a importância do evento como espaço de escuta e protagonismo feminino. “A Conferência é uma oportunidade valiosa para que mulheres de diferentes trajetórias e territórios possam compartilhar vivências, levantar demandas e propor caminhos. É fundamental para o fortalecimento da democracia e da participação social.”

Já a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Francine Galeotti, destaca o papel transformador da Conferência. “É por meio do diálogo e da construção coletiva que conseguimos avançar. Queremos garantir a todas as mulheres o direito de serem ouvidas e de influenciar as políticas públicas que impactam diretamente suas vidas.”

Objetivos da Conferência:

Fortalecer a participação das mulheres nas políticas públicas, com atenção à diversidade e interseccionalidade;

Diagnosticar a realidade das mulheres em seus territórios;

Consolidar ações prioritárias para as políticas voltadas às mulheres;

Ampliar o diálogo entre governo e sociedade civil;

Eleger delegadas para a etapa estadual da Conferência Nacional.

Eixos temáticos:

Cada participante deverá escolher, no momento da inscrição, o eixo de discussão de seu interesse. A conferência será orientada pelos princípios da autonomia das mulheres, igualdade de gênero, respeito à diversidade, Estado laico, acesso universal às políticas públicas e participação ativa das mulheres.