TOP 1 DE SP: Jundiaí é campeã do Campeonato Estadual de Atletismo

A equipe de atletismo do Time Jundiaí foi campeã geral do 101º Campeonato Paulista de Atletismo Adulto, realizado entre os dias 27 e 29 de junho, em São Bernardo do Campo. A equipe conquistou o troféu por equipes no feminino e 3º lugar no masculino.

Ao todo, 26 atletas representaram a cidade e conquistaram o título inédito e o 3º lugar no pódio. O grupo teve desempenho expressivo: foram 15 medalhas (quatro de ouro, oito de prata e três de bronze), além de alguns atletas terem quebrado seus recordes pessoais. Parte do elenco ainda integra categorias menores, mas demonstrou maturidade e superação mesmo diante do alto nível técnico da competição.

A preparação foi feita com base em um planejamento detalhado, iniciado em abril, com metas traçadas para a classificação geral. A proposta era ultrapassar os 200 pontos e, passo a passo, colocar a equipe entre as dez melhores, depois entre as cinco, três e, por fim, brigar pelo título. “Foi notável o comprometimento e o interesse dos atletas em atingir essas metas. Durante as preleções, foi destacado que, em 15 anos à frente da modalidade na Prefeitura de Jundiaí, a equipe jamais havia conquistado um troféu por equipes em competições oficiais da Federação Paulista de Atletismo. Reforçamos que eles estavam prontos e qualificados para fazer parte dessa conquista histórica. Compreendendo nossas projeções e muito bem preparados física e mentalmente, os atletas superaram as expectativas, tanto individualmente quanto como equipe”, comemorou o treinador Robson Mian.