GMJ inicia capacitação de condutores de cães policiais

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) iniciou nesta semana mais uma edição do Curso de Operadores Cinotécnicos, voltado à formação de condutores de cães policiais. A capacitação conta com a participação de guardas de seis municípios: Jundiaí, Campinas, Campo Limpo Paulista, Louveira, Embu das Artes e Itupeva.

Com carga horária de 160 horas/aula, o curso está sendo realizado no auditório da base do Canil da GMJ, no bairro do Medeiros, e é ministrado pelos próprios guardas municipais da corporação, que atuam como instrutores do Canil.

“O Curso de Cinotecnia envolve o estudo, manejo, comportamento e treinamento de cães policiais. Esta é a quarta edição da capacitação, que já é reconhecida nacionalmente no âmbito da segurança pública”, explica o subinspetor Daniel da Silva, responsável técnico pelo Canil da GMJ.