Inscrições para o CNU 2025 começam nesta quarta-feira (2)

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam nesta quarta-feira, às 10h, e vão até as 23h59 minutos de 20 de julho, horário oficial de Brasília. Para se inscrever, clique aqui.

A taxa de inscrição única é de R$ 70, para todos os 3.652 cargos de nível superior e nível médio. A Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser paga até 21 de julho, por meio de Pix, com a leitura do QR Code disponível no próprio documento. O prazo para os interessados solicitarem a isenção da taxa de inscrição também começa hoje e se estende até 8 de julho.

As provas serão realizadas em duas etapas — uma em outubro e outra em dezembro — em centenas de municípios de todo o país. Os resultados saem em janeiro de 2026.