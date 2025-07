Ginastas de Jundiaí brilham e conquistam ouros em torneios

Na ginástica artística feminina, a equipe jundiaiense conquistou o primeiro lugar na 2ª etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal, em Santo André, além de pódios individuais. Esse foi o segundo título geral consecutivo das ginastas de Jundiaí.

As atletas que representaram a cidade foram: Thayla Vitória, Isadora Dias, Amanda Orlato e Rebeca Lemes.

Isadora Dias - 3º lugar no solo e 3º lugar no individual geral.

Thayla Machado - 3º lugar na trave e 3º lugar no solo

Amanda Orlato- 3º lugar no individual geral