Ladrão é preso em casa por PMs da Força Tática em Jundiaí

Um ladrão procurado pela Justiça foi capturado em sua casa, no bairro Água Doce, em Jundiaí, por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão. No momento da prisão ele estava com os dois filhos, adolescentes, razão pela qual os policiais aguardaram a chegada da esposa do criminoso, para que ela ficasse responsável pelos filhos.

Os policiais patrulhavam pelo bairro e, com o mandado de prisão expedido pela Justiça, em mãos, foram até a casa do alvo.

Ele mesmo recebeu a equipe e foi informado do mandado pelo crime de furto. Como estava com os filhos adolescentes, que não poderiam ser deixados sozinhos, os militares aguardaram a chegada da esposa dele.