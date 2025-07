Com queda gradativa nos últimos dias, quinta deve ser mais fria

A manhã desta quarta-feira (2) foi bastante gelada em Jundiaí. Há queda gradativa de temperatura nos últimos dias e a cidade deve ter ainda mais frio nesta quinta-feira (3), pois há previsão de chuva para a cidade. Em pleno inverno, Jundiaí terá mínima de 9°C e máxima de 13°C nesta quinta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já na sexta-feira (4), a mínima chegará a 8°C, com máxima um pouco mais alta, de 19°C, ainda com previsão de chuva. No sábado (5), o fim de semana começa com mínima de 7°C e máxima de 21°C, ainda segundo o Inmet, mas sem previsão de chuva. A amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima ao longo de um mesmo dia, tende a continuar alta no domingo (6), quando as temperaturas devem ficar entre 6°C e 20°C.

De acordo com o Climatempo, a partir de segunda (7), os termômetros terão alguma elevação de mínimas, mas devem ficar, em média, entre 10°C e 20°C, sem indícios de chegada de mais chuva à cidade. Até a metade do mês, o tempo deve mudar pouco, com temperaturas mais amenas predominando e estiagem.