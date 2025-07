Saúde incentiva testagem e vacinação contra hepatites

“As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Os subtipos B e C são infecções de evolução crônica, podendo demorar anos para manifestar sintomas, podendo levar à cirrose e ao câncer de fígado. Por isso, anualmente, a campanha alerta sobre os riscos da doença, as formas de transmissão e a importância da prevenção, além de incentivar a vacinação e a realização dos testes rápidos ofertados pelo SUS e recomendados para todas as pessoas, principalmente aquelas com mais de 45 anos”, enfatiza.

A gerente do CTA, Grace do Prado Dan, explica que a hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, ou por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Entre os sintomas estão: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No Brasil, os subtipos B e C são mais prevalentes, sendo transmitidos, principalmente, por relações sexuais sem preservativos e exposição a sangue contaminado.

O Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/HIV da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) chama a atenção para o Julho Amarelo, campanha dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento de hepatites virais. Na cidade, o CTA, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Clínicas da Família ofertam exames para hepatites B e C ao longo do ano.

Em Jundiaí, em 2024, 17 pessoas foram diagnosticadas com hepatite B, 35 com hepatite C e 4 com coinfecção por hepatite B e C. Neste ano, até o momento, há 10 casos registrados com o vírus B, 12 com o C e uma pessoa foi diagnosticada com os vírus B e C.

Testes

De segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, o CTA oferta testes rápidos para hepatites B e C, sem a necessidade de agendamento. O serviço fica na av. Amadeu Sacchi, 91, Vila Hortolândia (esquina com a R. Palmira Cervi Bárbaro). Nas UBSs e Clínicas da Família, também ocorre a oferta, bastando o usuário buscar a equipe de saúde do serviço.

Vacinação

O Ministério da Saúde disponibiliza imunizantes para dois subtipos da doença. Contra a hepatite A, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a aplicação de somente uma dose, aos 15 meses de idade. A vacina também é oferecida para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV/aids, hepatite B ou C, e para usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV).