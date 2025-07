Programação do 'Arrastapé' de Itupeva é divulgada

Entre os dias 18 e 20 de julho, Itupeva terá uma festa julina gratuita, mais uma edição do 'Arrastapé', no Parque da Cidade. Além de muita músicia para todos os gostos, haverá quadrilha e atrações infantis. Outros detalhes do evento ainda não foram divulgados pela prefeitura do município, mas o detalhamento das atrações, com dias e horários, já está disponível.

Programação 18/7 - Sexta-feira

18h30 - Cerimônia de abertura

19h20 - Quadrilha CCI

19h40 - Quadrilha profissional

20h30 - Show Lello

16h - Abertura

18h - Quadrilha profissional

19h - Show Trio Malaquias

21h - Show Dois Dobrado

12h - Aberutra

16h - Show Infantil Banda Ioiô

17h30 - Quadrilha Cardio Dance

18h - Quadrilha Profissional

19h - Thiago e Vinicius

21h - Us Rurais