Suspeito de furtar bolsa em ateliê é preso após corre-corre

Um homem suspeito de furtar a bolsa de uma mulher, em um ateliê no Centro de Jundiaí, foi detido por populares e por um policial militar - que estava de folga -, na tarde desta terça-feira (1).

Após o furto praticado dentro do ateliê, o criminoso saiu correndo com a bolsa da vítima. Populares perceberam, assim como um policial de Força Tática do 11º Batalhão, que estava de folga e a passeio no Centro.

Todos correram atrás do homem em fuga e o detiveram como suspeito do crime.