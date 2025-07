Fumhab de Louveira convoca suplentes dos apartamentos do Tabarana

A Fundação Municipal de Habitação (Fumhab) de Louveira, publicou no Diário Oficial do Município a convocação dos munícipes que ficaram como suplentes na contemplação dos apartamentos populares do residencial Tabarana, para entregarem a documentação exigida para análise da comissão de fiscalização da Fumhab, para possível contemplação.

Ficam convocados os munícipes listados para comparecerem na sede da Fumhab para entrega de documentação comprobatória para análise, visando a contemplação provisória no empreendimento de

interesse social Tabarana, conforme regras impostas pelo Decreto nº 6.611 de 22 de outubro de 2024, e Edital n° 001/24 de 16 de abril de 2024.

O prazo para entrega dos respectivos documentos serão de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia 1º

de julho de 2025.