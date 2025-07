Cadastro para Auxílio Transporte Universitário termina dia 18

O benefício do Auxílio Transporte Universitário, referente ao 2º semestre de 2025, poderá ser solicitado pelos estudantes de até o dia 18 de julho.

O auxílio é concedido pela Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Educação, aos estudantes universitários e aos alunos matriculados no Ensino Médio Técnico, residentes em Jarinu, que se deslocam para instituições de ensino, no mínimo três vezs por semana, para aulas presenciais em outro município.

Para novos cadastros, o aluno deve comparecer presencialmente na Secretaria de Educação, no período divulgado, das 8h às 16h, portando original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência (com no máximo 3 meses), título de eleitor e comprovante de matrícula do mês de julho de 2025 e informar o número da conta corrente no Banco Santander, em nome do aluno. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal.