Festa do Morango segue pelos próximos fins de semana

A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu começou no último fim de semana para alegria dos amantes da fruta, mas quem ainda não foi ao Parque do Morango tem os próximos três fins de semana (5, 6, 12, 13, 19 e 20 de julho) para ir. A festa acontece das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos.

Com atrações para todas as idades, opções gastronômicas variadas, produtos regionais e, claro, muito morango, o Parque do Morango Duílio Maziero se transforma no ponto de encontro de diferentes gerações que buscam o clima familiar e rural típico do interior, que tanto atrai turistas dos grandes centros urbanos.

A variedade gastronômica conta com o trandicional frango frito com polenta, macarronada à bolonhesa e batata frita, comida japonesa, lanches e doces, principalmente os feitos com a estrela da festa. O restaurante da Apae, o minishopping, a feira de artesanato e o parque de diversões completam a experiência dos visitantes.