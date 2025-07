Junho Violeta mobiliza Várzea Paulista com ações contra violência

Com o objetivo de combater a violência contra a pessoa idosa e promover uma cultura de respeito e valorização, a Prefeitura de Várzea Paulista realizou, ao longo de junho, a campanha Junho Violeta 2025. A iniciativa foi marcada por uma série de atividades articuladas entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

O mês de mobilização teve início no dia 17 de junho, com uma cerimônia de abertura no Espaço Cidadania, que reuniu cerca de 100 participantes, entre autoridades, servidores públicos, conselheiros e representantes da sociedade civil. O ponto alto foi a palestra da promotora de justiça Dra. Júlia, que abordou os direitos da pessoa idosa, os tipos de violência mais recorrentes e a importância do trabalho em rede para garantir a proteção integral deste público.

Atividades durante o mês